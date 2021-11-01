Королеву Елизавету II заметили за рулем автомобиля

Королеву Великобритании Елизавету II, которую госпитализировали на прошлой неделе, заметили за рулем автомобиля.

Как пишет The Sun, по рекомендации врачей она отказалась от участия в климатическом саммите в Глазго и ряда других поездок, однако не удержалась от того, чтобы прокатиться на своем Jaguar по территории Винздорского замка.

По информации СМИ, это первый раз, когда королева появилась на публике после ночи в больнице. Монарх выглядит хорошо, и опубликованные фотографии могут успокоить обеспокоенных британцев. Об этом же твердят ее помощники, отмечая, что предпринимаются лишь разумные меры предосторожности. Так, Ее Величеству рекомендовано отдыхать в течение как минимум двух недель.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, в этом году ей исполнилось 95 лет. В следующем году она отметит 70-летие восшествия на престол. В середине октября британский монарх впервые появилась на публике с тростью.