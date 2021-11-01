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01.11.2021 13:58
Рубрика: Власть

Лавров: Киев пытается с помощью провокаций втянуть Россию в силовые действия

Текст: Юрий Когалов
Обострение ситуации в Донбассе налицо. Киев при помощи провокаций пытается втянуть Россию в силовые действия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

"Обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия", - отметил глава МИД в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24"​​​.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Как обратил внимание Лавров, официальные лица Украины сами не могут определиться со своей позицией относительно ситуации с беспилотником. "Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось", - привел министр пример несогласованности.

"Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате", - отметил Лавров.

Что касается проведения такой встречи, то Россия не уходит от нее, но ждет, что Киев прежде выполнит ранее достигнутые договоренности. Однако пока власти Украины и пальцем не пошевелили.

Более того, недавно внесенный правительством Украины закон о политике переходного периода прямо запрещает украинским официальным лицам выполнять Минские договоренности, указал Лавров. "Венецианская комиссия Совета Европы на днях высказала свое позитивное мнение об этом законе. В этом решении ни словом не упомянуто, что закон подрывает обязательства Украины по Минским договоренностям и, соответственно, обязательства Киева по выполнению резолюции СБ ООН", - добавил министр.

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