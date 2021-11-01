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01.11.2021 13:45
Рубрика: Власть

Лавров оценил созываемый США "саммит демократий"

Текст: Юрий Когалов
При помощи "саммита демократий" США набирают массовку, искусственно разделяя страны на "демократические" и "недемократические". Об этом в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия-24" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

"Саммит за демократию" нацелен на то, чтобы разделить людей, страны на демократические и недемократические", - отметил глава МИД. По его мнению, при помощи такого мероприятия Вашингтон хочет продемонстрировать массовость того движения, во главе которого стоят США.

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
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"Будет забавно посмотреть, кого конкретно и в каком качестве пригласили. Почти убежден, что будут "заходы" и к некоторым из наших стратегических партнеров и союзников", - заявил Лавров. Министр обратил внимание, что в списке приглашенных нет ни России, ни Китая. При этом ряду партнеров Москвы сообщили, что им приглашение скоро придет, что им надо готовиться. "На вопрос, что они будут там делать, отвечают, что они выступят онлайн, а потом будет распространено итоговое заявление. Можно ли его посмотреть? Отвечают, что покажут потом. Это суверен и все его вассалы", - оценил такой подход к организации мероприятия глава МИД.

Лавров обратил внимание, что "коллективный Запад" на свои мероприятия приглашает обычно "послушные" страны. "Они нужны для массовки и создают видимость более широкого, нежели чисто западного процесса", - отметил министр. Решения же принимаются в узком кругу.

Как подчеркнул глава МИД, проводимая Западом линия направлена на торможение объективных процессов формирования полицентричного мира. В связи с этим дискуссии по актуальным вопросам выносятся за рамки универсальных организаций.

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