Лавров: Террористические угрозы необходимо подавлять внутри Афганистана

Террористические и наркоугрозы необходимо подавлять внутри Афганистана, не допуская их распространения на соседние центральноазиатские страны. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

"Для нас главное - это их стабильность, потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", - напомнил глава МИД. По его словам, дестабилизация ситуации в этих странах недопустима, нельзя позволить террористическим и наркоугрозам из Афганистана вылиться за его пределы. "Необходимо подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана", - подчеркнул Лавров.

Стоит отметить, что ситуация в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещено в РФ), в последние месяцы стала одной из ключевых тем, которые российский министр затрагивал со своими коллегами из других стран.

Ранее Лавров заявлял, что Россия продолжит использовать потенциал различных международных организаций, в том числе ООН, ШОС и ОДКБ, для борьбы с угрозами, которые исходят из Афганистана. В Москве видят предпринимаемые временным правительством талибов усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата. Однако устойчивого мира, как неоднократно отмечал глава МИД РФ, можно добиться только при формировании по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны.