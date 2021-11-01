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01.11.2021 19:59
Рубрика: В мире

Лидер КНР призвал участников климатического саммита сдержать свои обещания

Текст: Юрий Когалов

Для решения проблемы климатических изменений все стороны должны четко формулировать стоящие перед ними задачи и выполнять взятые на себя обязательства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном обращении к участникам саммита в Глазго.

Фото: Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool
Климатический саммит начался с пугающих образов

По мнению китайского лидера, слова которого приводит агентство Синьхуа, все страны должны укреплять взаимное доверие и сотрудничество, чтобы обеспечить успех климатической конференции. Все стороны должны сдержать свои обещания, сформулировать практические цели и видения и в соответствии с национальными условиями сделать все возможное для борьбы с изменением климата, призвал Си Цзиньпин. По словам председателя КНР, развитые страны должны оказывать поддержку развивающимся.

"Китай ожидает, что все стороны активизируют свои действия для решения проблемы изменения климата и защитят наш общий дом - планету Земля", - заявил Си Цзиньпин.

В мире Восточная Азия Китай Климат на Земле

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