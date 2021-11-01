Любимова, Безруков и Мацуев записали видеовопросы к "Культурной контрольной"

Как хорошо вы знаете российскую историю? Проверьте себя на "Культурной контрольной" - онлайн-проекте, посвященном 800-летию со дня рождения Александра Невского. Желающим предлагают пройти необычный тест. Его изюминка - видеовопросы, записанные знаменитыми деятелями культуры.

"Культурная контрольная" - это 12 вопросов не только об истории России, но и о ее культурной составляющей. Участники смогут узнать, для чего Сергею Эйзенштейну понадобились нафталин, мел, соль, опилки и стекло при создании фильма "Александр Невский", на каком памятнике рядом с князем можно увидеть Дмитрия Донского и Ермака, кто создал мозаику "Александр Невский" и другие интересные факты.

Отвечать придется как на обычные текстовые вопросы, так и на видеоролики, которые специально для участников записали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актер Сергей Безруков, директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева.

Проверить себя любой желающий может на портале культурнаяконтрольная.рф.