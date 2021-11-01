Максимов: Театральная общественность - существо грозное, нервное, но ни за что не отвечающее

Вдруг МХТ расшифровалось как Московская Художественная Тоска. Я - не про контент, не приведи, Господи. Я про события, которые произошли в МХТ, да и во МХАТе тоже на прошлой неделе.

Нам-то все кажется, что люди, руководящие нашей культурой, должны нам что-то объяснять или советоваться. Руководителя театрального союза Александра Калягина возмутило, что новость о новом руководстве МХТ он узнал из газет. Не привыкли еще, Александр Александрович? А как вам история со снятием предыдущего руководителя Бахрушинского музея? Казалось, вся театральная и - шире - культурная общественность возмутилась этим фактом, а толку?

Никаких разумных объяснений тому факту, что с руководства МХТ сняли Сергея Женовача, - нет. Говорят, зритель стал ходить хуже в МХТ... А во МХАТ, очевидно, стал ходить лучше, но это ведь не помешало назначить туда нового генерального директора? Не угодишь, прямо.

Женовач снял спектакли Богомолова. Думаю, это произошло не потому, что он считал их плохими, а потому, что они не соответствовали его пониманию театра. Существует ли связь между снятиями спектаклей Богомолова и снятием Женовача, мы не узнаем никогда. Да и вообще Сергей Васильевич, как интеллигентный человек, написал заявление "по собственному".

Хотя вся (и не только театральная) общественность знала, что группа артистов МХТ долго боролась с Женовачем. После снятия спектаклей Богомолова в некоторых СМИ и в соцсетях началась настоящая травля худрука МХТ. И вот - "заявление по собственному желанию".

Женовач был назначен министерством культуры. Достаточно было бы одного заявления: мы Сергея Васильевича поддерживаем и ему доверяем, как травля бы прекратилась в виду бесперспективности. Но культурное начальство решило иначе.

Театральная общественность - существо таинственное, грозное, нервное, но... ни за что не отвечающее

Никаких разумных объяснений тому, что новым руководителем МХТ назначен Константин Хабенский, нет. А разве они нужны? В свое время не было никаких разумных объяснений тому, что Театр Наций (тогда Театр Дружбы народов) возглавил Евгений Миронов. А между тем Миронов создал один из лучших на сегодня театров не только в Москве, но и в стране.

Есть ли какие-то разумные объяснения тому, что Сергей Газаров стал худруком аж двух московских театров? Я их не знаю. Вспоминаю, что когда "Сатирикон" возглавил один из учителей Газарова - Константин Райкин, Константин Аркадьевич перестал сниматься в кино, дабы не отвлекаться и сосредоточиться на строительстве, по сути, нового театра. Значит ли это, что Газаров не сможет сосредоточиться на двух коллективах? Нет, разумеется. Мы искренне желаем ему удачи.

Есть ли какие-то разумные объяснения тому, что МХТ не возглавил Юрий Бутусов, или Дмитрий Крымов, или еще какие-то известные режиссеры? Я их не знаю. Назначения нынче происходят келейно, а объяснение - Хабенский стал худруком, потому что давно работает в театре и хорошо знает труппу, не выдерживает никакой критики. По этой логике можно было назначить уборщицу или монтировщика, которые тоже давно работают в коллективе и знают труппу.

Помимо названных еще есть режиссеры, которые могли бы попробовать, как минимум, с неменьшими основаниями, чем Хабенский. Но сегодня, я думаю, в Москве больше худруков-актеров, чем режиссеров. Такая тенденция. И надо заметить, что актеры-худруки работают в целом хорошо.

Те, кому не понравилось назначение Хабенского, вдруг начали вспоминать, что сама профессия режиссера родилась в Художественном театре. Это так. Однако последним успешным руководителем МХТ был Олег Табаков, актер театра и кино.

Министерство культуры - учредитель, принимает свои решения так, как считает нужным. Женовач подписал заявление? Подписал. За Хабенским стоит группа артистов, которые хотят видеть его худруком? Стоит. Почему бы не дать ему руководство театром?

Имеет право министерство на такую позицию? Имеет. Хотелось бы более серьезных и честных объяснений? А почему, собственно?

Наше дело наблюдать за тем, что будет происходить в МХТ при новом руководстве. И рассказывать об этом, желательно честно и беспристрастно. Театральная общественность - существо таинственное, грозное, нервное, но... ни за что не отвечающее. Можем, конечно, повысказываться, но жизнь будет идти, вне зависимости от наших высказываний.

Что нужно сегодня, чтобы руководить театром? Первое. Умение добывать деньги. Второе. Вкус, чтобы на эти деньги приглашать того, кого надо. Именно так работает Евгений Миронов, и у него получается. У меня нет оснований считать, что Хабенский этими качествами не обладает.

Самое грустное в этой ситуации: у нас нет критериев, по которым сегодня определяется успешность - неуспешность работы театра. Есть безусловные лидеры - тот же Театр Наций, или театр Вахтангова, или "Табакерка". Очевидно, что там все хорошо.

Надо заметить, что актеры-худруки работают в целом хорошо

Но большинство театров, мне кажется, не понимают, в какой момент и почему могут одного худрука заменить другим. Логики нет. Приказы культурного начальства могут быть самыми строгими и жесткими, но они должны быть понятными.

В Москве есть замечательный театр "Сфера", которым руководит Александр Коршунов. Он - чуть ли не единственный в Москве не худрук, а главный режиссер. Почему? Неясно. Ситуация с музеем Бахрушина - неясная. Новые назначения в театры - они не плохи, а непонятны. Таких примеров много. А неясность создает атмосферу нервозности.

Константину Хабенскому пожелаем удачи. А что нам еще остается?