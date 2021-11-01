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01.11.2021 00:01
Рубрика: Власть

Меняется порядок оформления заграничных паспортов

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
30 ноября истекает срок, в течение которого оформление и выдачу биометрических загранпаспортов в многофункциональных центрах (МФЦ) могли осуществлять сотрудники МВД. Теперь вся процедура будет проходить через работников МФЦ.

Изначально правила организации деятельности МФЦ устанавливали, что услуга по оформлению и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации, могла предоставляться в МФЦ сотрудниками МВД России только до 1 декабря 2020 года. Но из-за пандемии регионы не смогли обеспечить МФЦ необходимыми программно-аппаратными комплексами, из-за чего сроки были сдвинуты на год.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Для получения загранпаспорта нового поколения в МФЦ, человеку потребуется написать заявление и посетить МФЦ. После этого он получает персональный штрихкод. Его нужно просканировать в криптобиокабине. Гражданин предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования российский паспорт.

Вся информация направляется в "Гознак" по зашифрованному каналу, что обеспечивает сохранность информации. Отслеживать готовность паспорта можно привычными способами через каналы МФЦ.

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