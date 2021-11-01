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01.11.2021 00:01
Рубрика: Общество

Меняется внешний вид и содержание сертификата о вакцинации

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
В новом сертификате о вакцинации от коронавируса будут указаны не только сведения о сделанной прививке, но также данные о медицинских противопоказаниях к вакцине и о перенесенном COVID-19. Документ начнут выдавать россиянам с 8 ноября. Он будет формироваться в электронном виде на портале госуслуг. Уже выданные сертификаты продолжат действовать и автоматически обновятся на госуслугах до 1 марта 2022 года, говорится в приказе минздрава.

Отмечается, что в документе будут указаны фамилия, имя, отчество человека, его паспортные данные, адрес прописки. У тех, кто прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса - ее дата, сведения о медицинской организации, в которой была сделана прививка, а также о введенном препарате.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В минздраве обратили внимание, что иностранные организации не передают в ведомство сведения о вакцинированных, поэтому они не попадают на госуслуги. Если прививка сделана за рубежом, у человека должен быть иностранный сертификат, который можно использовать в соответствии с правилами страны, в которой он прививался.

В российский сертификат также будет заноситься информация о перенесенном коронавирусе: когда и кем был поставлен диагноз, дата выздоровления пациента. При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации - в документе укажут их причину, а также период, на который они установлены.

Все сведения будут формироваться на русском и английском языках. Сверху слева на первой странице предусмотрено место для QR-кода.

Россияне смогут получить документ не позднее чем через три дня после завершения вакцинации, выздоровления или выданного заключения об отводе от прививки.

Сертификат также можно будет заказать в бумажном виде. Для этого потребуется отправить заявку на госуслугах или обратиться в МФЦ.

Помимо сведений о прививке в сертификат будут заноситься данные о противопоказаниях к ней и перенесенном коронавирусе

В Росздравнадзоре предупредили, что за подделку сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее замминистра здравоохранения Павел Пугачев сообщил, что все привитые и зарегистрированные на госуслугах россияне получили электронные сертификаты и QR-коды на портале вне зависимости от того, как они записывались на прививку: через портал или нет. Он также напомнил, что после вакцинации в личном кабинете "Мое здоровье" многие ведут дневник самонаблюдения, в котором сообщают о своем самочувствии после вакцинации.

Всего в дневниках самонаблюдения оставлено около 50 млн записей, из которых следует, что в целом переносимость российских препаратов достаточно хорошая. "В большинстве случаев люди писали, что чувствуют себя после прививки хорошо, или сообщали о тех побочных эффектах, которые предусмотрены в инструкции к вакцинам", - пояснил Пугачев.

Сегодня вакцинацию от коронавируса прошли почти 51 млн россиян, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Прививку хотя бы одним компонентом сделали более 56 млн человек.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Между тем QR-код о вакцинации теперь можно открыть в приложении "Яндекс", рассказали в пресс-службе интернет-портала.

Если попросить об этом голосового помощника Алису и сказать "Алиса, покажи QR-код", то при первом запросе она предложит человеку авторизоваться на госуслугах, а после этого покажет его QR-код. В дальнейшем он будет храниться на устройстве пользователя, и Алиса сможет быстро показывать его в любой момент. При этом помощник не получает и не сохраняет персональные данные, а запоминает только зашифрованную ссылку (QR-код), пояснили в компании.

Отмечается, что QR-код также появится в профиле пользователя в приложении "Яндекс". Если окажется неудобно просить Алису голосом, то для того, чтобы открыть его, достаточно зайти в свой профиль.

Таким образом, он всегда будет под рукой, и у людей не возникнет проблем, чтобы попасть в музей, театр или другое общественное место.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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