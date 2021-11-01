МИД РФ заявил об угрозе боевых действий в космосе

Возрастает угроза превращения космического пространства в арену боевых действий. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, которые приводит ТАСС, противостояние в космосе может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества. И эта угроза в последнее время лишь возрастает.

Как обратил внимание Белоусов, "ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве". В связи с этим актуальность задачи по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве лишь возрастает, подчеркнул дипломат.