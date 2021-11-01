МИД РФ заявил об угрозе боевых действий в космосе

Новости

В нигерийском Лагосе обрушилось 21-этажное здание 18:55
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования на оружие 18:45
В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты 18:30
До конца года в России появится 120 молодежных лабораторий 18:23
С телеведущим Игорем Кирилловым простятся 2 ноября 18:21
В Москве пресечено нелегальное производство алкоголя 17:57
Россия и Южная Корея будут сотрудничать в сфере энергетики и здравоохранения 17:48
Анна Попова: Эффект от принятых антикоронавирусных мер не наступит мгновенно 17:29
В Крыму объявили набор волонтеров для борьбы с пандемией 17:21
В ЕР предложили дополнительно финансировать заготовку донорской крови 17:18
Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано 17:17
Попова: Темп прироста заболеваемости COVID у детей 7-18 лет почти равен нулю 17:16
Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян 17:11
В Москве расширили транспортный сервис "По пути" 17:04
Экс-мэра Рязани выпустили из-под домашнего ареста 16:59
Королеву Елизавету II заметили за рулем автомобиля 16:58
Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом 16:56
Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19 16:55
В ЕР предложили увеличить финансирование жилищной программы для инвалидов 16:46
В ЕР рекомендовали исключить из партии депутата Госдумы Марченко 16:37
В Минтруде рассказали, как купить ТСР по электронному сертификату 16:33
Новгородская область первой из российских регионов продлила нерабочие дни 16:28
Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих 16:27
Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной 16:25
В Россию назначен новый посол Индии 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 18:46
Рубрика: Власть

МИД РФ заявил об угрозе боевых действий в космосе

Текст: Юрий Когалов
Возрастает угроза превращения космического пространства в арену боевых действий. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Космонавт рассказал о турах в космос, проекте "Вызов" и "Кресле Кука"

По его словам, которые приводит ТАСС, противостояние в космосе может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества. И эта угроза в последнее время лишь возрастает.

Как обратил внимание Белоусов, "ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве". В связи с этим актуальность задачи по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве лишь возрастает, подчеркнул дипломат.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Европа Международные организации ООН

Главное сегодня

В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты
Путин отметил попытки зарубежных коллег сломать стратегический паритет
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
МИД РФ заявил об угрозе боевых действий в космосе
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы