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01.11.2021 04:41
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин отметил важность инфраструктурных проектов "ВЭБ.РФ"

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Важно, чтобы результаты деятельности реформированной "ВЭБ.РФ", на которую возложены сложные, высокотехнологичные проекты, почувствовали граждане страны, обратил внимание руководителя госкорпорации Игоря Шувалова премьер-министр Михаил Мишустин.
Игорь Шувалов доложил, как идет работа над созданием новой базы общего образования. Фото: РИА Новости Игорь Шувалов доложил, как идет работа над созданием новой базы общего образования. Фото: РИА Новости
Игорь Шувалов доложил, как идет работа над созданием новой базы общего образования. Фото: РИА Новости

В прошлом году кабинет министров приступил к масштабной перестройке принципов деятельности многочисленных институтов развития. "Основное их назначение - это нацеленность всех институтов развития на выполнение национальных целей развития, которые поставил перед нами президент России. И в целом ряде корпораций, институтов развития сейчас происходят достаточно серьезные изменения", - подчеркнул глава правительства. Под управление "ВЭБ.РФ" передали 12 институтов развития. Госкорпорация, по словам Мишустина, занимается серьезными инфраструктурными проектами, школами, социальными объектами, развивает предприятия.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Мишустин поручил установить новый профессиональный праздник

По поручению президента и правительства госкорпорация включилась в программу создания новой базы общего образования. "Не менее 150 новых школ должно быть построено при непосредственном участии "ВЭБ.РФ", - напомнил Игорь Шувалов. - Мы уже подписали первые 15 соглашений с субъектами Российской Федерации для строительства этих школ". Помимо непосредственно строительства предусматривается технологическое оснащение классов и подготовка преподавательских составов.

Госкорпорация определена правительством в качестве агента по созданию межвузовских кампусов, заметил ее руководитель. Проект, с одной стороны, позволяет студентам пользоваться современной материальной базой, а с другой, дает новые возможности российской системе высшего профессионального образования участвовать в международной конкуренции за лучшие умы. К тому же новые кампусы становятся частью современной городской среды. "Это будет означать большое преобразование и создание современных городов, где будет и людям разных поколений, и тем, кто связан с наукой и образованием, комфортно", - считает Шувалов.

Отдельное направление в развитии страны связано с модернизацией городского транспорта. Такая работа разворачивается в 12 городах. "В первую очередь - по созданию возможностей для электрического транспорта. Прежде всего это современный трамвай и электробус", - рассказал глава госкорпорации. Часть средств под проект предоставит Фонд национального благосостояния. По словам Шувалова, проект имеет очень высокую востребованность в городах, люди заинтересованы в безопасных перевозках.

Основное назначение - это нацеленность всех институтов развития на выполнение национальных целей, которые поставил президент РФ

- То, о чем вы рассказали - от социальных объектов, школ до различных предприятий - так или иначе сделает жизнь наших людей лучше, - подытожил Михаил Мишустин. - Качественней будут наши дороги. Комфортней будут наши дома и новые поселения. Территориальное планирование сегодня в связи с такими проектами будет развиваться. Все это будет работать на достижение национальных целей, на благо наших людей.

Между тем

Михаил Мишустин утвердил порядок грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые вынуждены приостановить свою деятельность в период нерабочих дней. Организации из отраслей, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений, получат единовременную выплату из расчета один МРОТ - 12 792 рубля - на одного сотрудника.

Фото: Steven Puetzer / gettyimages
Мишустин: Доставка товаров из иностранных интернет-магазинов ускорится

Для получения гранта предпринимателям необходимо подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, либо в реестре социально ориентированных НКО.

Прием заявок начнется 1 ноября и продлится полтора месяца. Непосредственно выплаты стартуют с 15 ноября и будут проводиться до конца года.

Михаил Мишустин ранее сообщил, что получателей грантов однократно освобождают от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников. Работники же не будут платить подоходный налог с этих средств.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ

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