Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования на оружие

Если у владельца оружия обнаружатся какие-либо противопоказания при обращении к врачу, ему придется пройти внеочередное медосвидетельствование. Такой проект подготовил Минздрав.

В документе уточняется, что, если в биологических образцах будут обнаружены наркотики и психотропные вещества, а психиатр или офтальмолог выявят симптомы каких-либо заболеваний, медучреждение аннулирует действующее медицинское заключение. В настоящее время справка об отсутствии противопоказаний для владения оружием действует год.