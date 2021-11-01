Мишустин: Реализация климатических проектов начнется уже в следующем году

Реализация климатических проектов начнется уже со следующего года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами", - подчеркнул премьер-министр на оперативном совещании со своими заместителями.

Кроме того, будут начаты проекты по сбору и переработке углекислого газа. Уже с 2023 года планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий.

Ранее правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития. "Цель этой стратегии - адаптировать нашу экономику к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году", - напомнил Мишустин. - Причем значительные структурные изменения предполагается провести уже в течение ближайшего десятилетия", - уточнил он.