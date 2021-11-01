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Рубрика: Общество

Молодежь отвечает на ИТ-вызов времени

Текст: Евгения Добрынина
Информационные технологии сегодня на пике спроса у молодежи. В эпоху, когда "цифра" проникает практически во все сферы жизни, профессии в области ИТ становятся одними из самых перспективных. Неслучайно в последние годы государство увеличивает бюджетные места на это направление подготовки в вузах в числе первых.
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Так на 2021\2022 учебный год число бюджетных мест в вузах на направление "Информатика и вычислительная техника" выросло на 14 процентов. Более того, сегодня серьезный курс на информатику взят даже в школе. До 2030 года 1,2 миллиона школьников получат возможность бесплатно изучить языки программирования, благодаря инициативе "Подготовка кадров для ИТ", призванной решить не только проблему дефицита этих кадров, но и качественно улучшить подготовку специалистов, обеспечить профориентацию школьников и студентов. Талантливые школьники 8-11 классов смогут пройти двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Кроме того, в 100 вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю.

Но не только в школах и вузах можно прокачать свои навыки в области информационных технологий. Сегодня на рынке масса курсов и программ подготовки. А некоторые специалисты даже говорят о том, что стать хорошим "айтишником" можно и без высшего образования.

- Наличие высшего образования имеет большое значение для будущего ИТ-специалиста - это его профессиональная база, - считает вице-президент Huawei в регионе Евразия У Сай. - Но нужно учитывать, что эта отрасль непрерывно развивается, и дополнительные навыки всегда будут большим преимуществом, поэтому на помощь приходят курсы и образовательные программы.

Возможность узнать больше про сферу ИТ, научиться многому и даже посоревноваться со сверстниками есть, к примеру, у участников

Huawei Cup 2021 - Евразийских соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это не просто челлендж, а полноценный образовательный проект для студентов и молодых специалистов, который компания Huawei проводит с 2015 года.

Сейчас как раз идет регистрация: участниками проекта могут стать студенты, аспиранты и выпускники вузов и колледжей 2021 года из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Туркмении, Грузии, Армении, Таджикистана и Азербайджана, которым исполнилось 18 лет.

Но неслучайно соревнования - это еще и образовательный проект. Все желающие участвовать при необходимости могут подготовиться к заданиям в бесплатной онлайн-школе на сайте huaweicup.ru. Учиться помогут вебинары и лекции, которые посвящены самым востребованным направлениям в сфере ИКТ.

- Участники соревнований - амбициозные молодые люди, которым недостаточно базового образования в учебных заведениях, чей пытливый ум ищет новые точки для роста и саморазвития, кто стремится к новым знаниям и инновационным решениям, - отмечает У Сай. - Мы даем им возможность познакомиться с последними технологиями, получить актуальные знания по направлениям, которые составляют базу цифровой трансформации: 5G, искусственный интеллект, построение мобильных приложений, сети хранения данных. Без сомнения, эти знания потом помогут им в профессиональной и исследовательской карьере.

Чему можно научиться в проекте? Создавать мобильные приложения, "общаться" с искусственным интеллектом… В этом году соревнования проходят в шести номинациях: AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Storage (Построение сетей хранения данных), IP (Технологии и протоколы IP-сетей), 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), APP (Проектирование мобильных приложений) и номинация для начинающих журналистов ICT Observer (ИКТ-обозреватель).

Все номинации отвечают трендам рынка. Ведь среди востребованных ИТ-профессий сегодня - программисты, аналитики big data, менеджеры цифровых проектов, специалисты по защите информации. В дефиците также дизайнеры компьютерной графики, администраторы вычислительной сети, специалисты по информационным технологиям, администраторы баз данных.

Главный приз в номинациях AI, Storage, IP и 5G - чек на 10 тысяч долларов, в номинациях ICT Observer и APP - флагманский гаджет Huawei.

Кстати, по мнению У Сая, современные гаджеты играют огромную роль в повышении качества образования.

- Они позволяют получить доступ практически к любой информации в режиме онлайн, создавать собственные научные проекты, участвовать в разработке новых решений и беспрепятственно обмениваться знаниями с другими студентами или коллегами, - считает эксперт. - Понимая это, для проведения отборочных этапов Huawei Cup мы даже выбрали онлайн-формат, привычный и удобный для поколения студентов.

Интересы молодежи меняются стремительно, как и технологии, но организаторы Huawei Cup 2021 учитывают это: ежегодно пересматривают и меняют список номинаций, чтобы задания соответствовали актуальным направлениям рынка.

- По опыту прошлого года могу сказать, что самыми популярными номинациями стали "Технологии и протоколы IP сетей", "Модели и методы искусственного интеллекта", "Технологии хранения и виртуализации", - прокомментировал У Сай. - Также Huawei Cup 2020 продемонстрировал растущий интерес молодых разработчиков к экосистеме мобильных приложений HMS (Huawei Mobile Service). Например, победитель в номинации App разработал особенно актуальное для родителей приложение для просмотра перемещений выбранных контактов: чтобы, например, знать, дошел ли ребенок до школы. А призер, занявший 2-е место, придумал приложение, которое по VIN-коду выдает информацию о марке и модели автомобиля, а также о штрафах.

От участников Huawei Cup 2021 мы ждем не менее ярких разработок и успехов в освоении новейших решений.

Общество

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