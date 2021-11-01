Москва и Кишинев решат вопрос с долгами за газ в 2022 году

Вопрос с долгами Молдавии за российский газ будет урегулирован в 2022 году. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

"До 1 мая 2022 года Молдавия и РФ подпишут соглашение о возмещении долга компании "Молдовагаз", - отметил вице-премьер. По его словам, в первые четыре месяца следующего года будет проведен независимый аудит задолженности. На протяжении этого периода "Газпром" не будет применять санкции к "Молдовагазу". Затем будут определены условия и календарный план возмещения задолженности (речь идет о сумме свыше 700 млн долларов).

Министр отметил, что правительства двух стран намерены до конца 2022 года подписать соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики. Предполагается, что это позволит сохранить статус компании "Молдовагаз" как акционерного общества и не допустить ее реорганизации.

Что касается цены на газ, то Спыну ожидает, что в декабре она опустится ниже 400 долларов за тысячу кубометров. "Это связано с прогнозируемым снижением рыночной стоимости газа", - отметил министр.

Напомним, 1 ноября в силу вступил новый контракт на поставки газа в Молдавию. Он будет действовать пять лет. Цена на топливо будет формироваться ежеквартально с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев.