Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

Период дополнительных выходных дней и ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию с распространением коронавируса, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 он сообщил, что сегодня 1 миллион 376 тысяч человек с инфекцией находятся под наблюдением врачей, и это на 3 600 меньше, чем днем ранее.

- Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться. Поэтому режим нерабочих дней, объявленный президентом, мы считаем наиболее эффективным в острой ситуации, - сказал глава Минздрава.