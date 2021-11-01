Новости

Анна Попова: Эффект от принятых антикоронавирусных мер не наступит мгновенно 17:29
В Крыму объявили набор волонтеров для борьбы с пандемией 17:21
В ЕР предложили дополнительно финансировать заготовку донорской крови 17:18
Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано 17:17
Попова: Темп прироста заболеваемости COVID у детей 7-18 лет почти равен нулю 17:16
Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян 17:11
В Москве расширили транспортный сервис "По пути" 17:04
Экс-мэра Рязани выпустили из-под домашнего ареста 16:59
Королеву Елизавету II заметили за рулем автомобиля 16:58
Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом 16:56
Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19 16:55
В ЕР предложили увеличить финансирование жилищной программы для инвалидов 16:46
В ЕР рекомендовали исключить из партии депутата Госдумы Марченко 16:37
В Минтруде рассказали, как купить ТСР по электронному сертификату 16:33
Новгородская область первой из российских регионов продлила нерабочие дни 16:28
Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих 16:27
Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной 16:25
В Россию назначен новый посол Индии 16:18
Игорь Илларионов назначен замглавы столичной полиции 16:14
Попова рассказала о сезонных подъемах заболеваемости коронавирусом 16:10
Путин призвал активнее развивать морскую авиацию 16:05
Путин о корабле НАТО: Можно посмотреть в бинокль или в прицел систем обороны 15:46
Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25% 15:45
Транзит российского газа через Украину снизился на треть 15:42
Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с COVID-19 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 16:56
Рубрика: Общество

Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

Текст: Владимир Кузьмин

Период дополнительных выходных дней и ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию с распространением коронавируса, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Госдуме предложили скидку на общественный транспорт для вакцинированных

На президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 он сообщил, что сегодня 1 миллион 376 тысяч человек с инфекцией находятся под наблюдением врачей, и это на 3 600 меньше, чем днем ранее.

- Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться. Поэтому режим нерабочих дней, объявленный президентом, мы считаем наиболее эффективным в острой ситуации, - сказал глава Минздрава.

Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство РФ дополнительно направило почти 11 миллиардов рублей на лекарства для больных COVID-19, проходящих лечение на дому, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
Путин заявил о разработке новых лекарств от коронавируса

"За счет них нужными препаратами будет обеспечено около 2 миллионов человек", - уточнил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. По решению президента амбулаторным пациентам с коронавирусом лекарства предоставляются бесплатно.

Кабинет министров также выделит более 5 миллиардов рублей, чтобы удовлетворить потребность больниц в кислороде, необходимом при лечении COVID-19. На эти средства будут закуплены отечественные концентраторы кислорода с высокой производительностью.

Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян

Текст: Владимир Кузьмин

Первый компонент вакцины против коронавируса получили более 58,5 миллиона жителей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Есть регионы, где темпы вакцинации пока недостаточные. Это Ростовская, Кемеровская, Тульская области, Камчатский и Хабаровский края, Северная Осетия, Ингушетия, Коми, Дагестан.

Принимаемые в последние дни меры увеличили объем вакцинации населения, подчеркнул глава Минздрава. "Мы выходим уже на цифры свыше 650 тысяч человек в сутки. Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений. Мы можем до одного миллиона человек в сутки спокойно вакцинировать", - заявил Мурашко.

Песков назвал эффективной вакцину "Спутник Лайт"

Попова: Темп прироста заболеваемости COVID у детей 7-18 лет почти равен нулю

Текст: Владимир Кузьмин

Заболеваемость коронавирусом среди детей от 7 до 18 лет снизилась. "Темп прироста здесь практически равен нулю", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Максимальные показатели сохраняются в старшей возрастной группе - от 65 лет и старше. Заболеваемость составила 238,9 случаев на 100 тысяч населения данного возраста. Среди граждан 50-64 лет этот показатель равен 214 на 100 тысяч.

Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих

Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано

Текст: Владимир Кузьмин

Несмотря на снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, говорить о стабилизации эпидемиологического процесса пока что рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Меняется внешний вид и содержание сертификата о вакцинации

Предыдущая неделя показала максимальное количество новых регистраций инфекции - 274 619. Темп прироста составил 8,7%.

Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах Российской Федерации - от 2% и выше, стабилизация - в пяти, сообщила главный санитарный врач страны. В Калмыкии и Карелии зафиксировано снижение заболеваемости, на 5 и 17,5% соответственно.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин отметил попытки зарубежных коллег сломать стратегический паритет
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
Начались поставки российского газа в Молдавию по новому контракту
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей