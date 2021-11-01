Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

Период дополнительных выходных дней и ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию с распространением коронавируса, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
На президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 он сообщил, что сегодня 1 миллион 376 тысяч человек с инфекцией находятся под наблюдением врачей, и это на 3 600 меньше, чем днем ранее.
- Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться. Поэтому режим нерабочих дней, объявленный президентом, мы считаем наиболее эффективным в острой ситуации, - сказал глава Минздрава.
Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19
Правительство РФ дополнительно направило почти 11 миллиардов рублей на лекарства для больных COVID-19, проходящих лечение на дому, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За счет них нужными препаратами будет обеспечено около 2 миллионов человек", - уточнил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. По решению президента амбулаторным пациентам с коронавирусом лекарства предоставляются бесплатно.
Кабинет министров также выделит более 5 миллиардов рублей, чтобы удовлетворить потребность больниц в кислороде, необходимом при лечении COVID-19. На эти средства будут закуплены отечественные концентраторы кислорода с высокой производительностью.
Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян
Первый компонент вакцины против коронавируса получили более 58,5 миллиона жителей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Есть регионы, где темпы вакцинации пока недостаточные. Это Ростовская, Кемеровская, Тульская области, Камчатский и Хабаровский края, Северная Осетия, Ингушетия, Коми, Дагестан.
Принимаемые в последние дни меры увеличили объем вакцинации населения, подчеркнул глава Минздрава. "Мы выходим уже на цифры свыше 650 тысяч человек в сутки. Для системы здравоохранения это не вызывает никаких затруднений. Мы можем до одного миллиона человек в сутки спокойно вакцинировать", - заявил Мурашко.
Попова: Темп прироста заболеваемости COVID у детей 7-18 лет почти равен нулю
Заболеваемость коронавирусом среди детей от 7 до 18 лет снизилась. "Темп прироста здесь практически равен нулю", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Максимальные показатели сохраняются в старшей возрастной группе - от 65 лет и старше. Заболеваемость составила 238,9 случаев на 100 тысяч населения данного возраста. Среди граждан 50-64 лет этот показатель равен 214 на 100 тысяч.
Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано
Несмотря на снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, говорить о стабилизации эпидемиологического процесса пока что рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Предыдущая неделя показала максимальное количество новых регистраций инфекции - 274 619. Темп прироста составил 8,7%.
Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах Российской Федерации - от 2% и выше, стабилизация - в пяти, сообщила главный санитарный врач страны. В Калмыкии и Карелии зафиксировано снижение заболеваемости, на 5 и 17,5% соответственно.