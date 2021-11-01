Начались поставки российского газа в Молдавию по новому контракту

Новости

Безработица в Москве за год сократилась в шесть раз 13:11
В Твери погиб шоумен Степан Киселев 13:09
Песков назвал соглашение с Молдавией по газу взаимовыгодным 12:59
Один млрд рублей получат победители конкурса "Лучшая муниципальная практика" 12:55
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в нерабочие дни 12:54
Глава МВД России наградил 30 полицейских за спасение людей 12:47
Лидеры G20 бросили монетки в фонтан Треви в Риме 12:46
Байдена раскритиковали за кортеж из 85 машин на саммите G20 12:46
Премия "Большая книга" открыла доступ к книгам финалистов 12:42
В Колумбии началась вакцинация от коронавируса детей от трех лет 12:41
Песков: Ответственность губернаторов возросла в условиях пандемии 12:37
Оксфордский словарь назвал слово года 12:31
Песков: РФ и США считают необходимым продолжать контакты по кибербезопасности 12:29
Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго 12:23
"Спартак" объявил о переходе полузащитника "Арсенала" Хлусевича 12:22
В Кремле оценили переход России на низкоуглеродные способы генерации 12:20
Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным контракт "Газпрома" с Молдавией 12:18
Песков: "Спутник лайт" можно использовать для вакцинации и ревакцинации 12:13
Месси заявил, что не получал предложения играть за "Барселону" бесплатно 12:13
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом после первых нерабочих дней 12:11
Стартовал прием заявлений на получение субсидий для предпринимателей 12:06
Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов человек 12:02
Оперштаб: В Москве выявлено 7 103 новых случая COVID-19 11:53
"Спутник V" показал высокую эффективность при вакцинации пожилых в Аргентине 11:48
В новой Москве снова подорожали новостройки 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 12:27
Рубрика: Экономика

Начались поставки российского газа в Молдавию по новому контракту

Текст: Юрий Когалов
Поставки российского газа в Молдавию по новому контракту начались 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Молдовагаз".
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

"Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины", - цитирует пресс-секретаря компании Александра Барбова агентство ТАСС.

Фото: REUTERS
Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску

Напомним, 30 сентября истекло соглашение от 2008 года, по которому Молдавия приобретала газ у России. Переговоры о подписании нового контракта начались еще прошлым летом, но стороны до последнего времени не могли прийти к соглашению. В конце концов, был заключен 5-летний контракт.

Как отметили в "Газпроме", стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.

По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, Кишинев будет покупать газ по цене в 450 долларов за тысячу кубометров, что в два раза меньше, чем было в октябре.

В то же время стороны договорились провести в 2022 году аудит долга за газ, накопленного компанией "Молдовагаз". В "Газпроме" его оценили в 709 млн долларов.

Президент Молдавии Майя Санду в интервью газете "Коммерсант" выразила удовлетворение заключением соглашения. "Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", - заявила она.

Стоит отметить, что в 2020 году цены на газ для Молдавии были привязаны к стоимости нефти и мазута. По итогам прошлого года тысяча кубометров газа обходилась Кишиневу в 149 долларов. Но Молдавия настояла на пересмотре условий договора на 2021 год и привязке газовых цен к биржевым котировкам, тогда они находились на минимуме. Сейчас ситуация в корне изменилась, котировки превышали в октябре 1950 долларов за тысячу кубометров, правда, в последние дни они опустились до 800 долларов.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Молдавия Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
Мишустин: Реализация климатических проектов начнется уже в следующем году
Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках
Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 11%
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году