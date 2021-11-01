Начались поставки российского газа в Молдавию по новому контракту

Поставки российского газа в Молдавию по новому контракту начались 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Молдовагаз".

"Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины", - цитирует пресс-секретаря компании Александра Барбова агентство ТАСС.

Напомним, 30 сентября истекло соглашение от 2008 года, по которому Молдавия приобретала газ у России. Переговоры о подписании нового контракта начались еще прошлым летом, но стороны до последнего времени не могли прийти к соглашению. В конце концов, был заключен 5-летний контракт.

Как отметили в "Газпроме", стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.

По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, Кишинев будет покупать газ по цене в 450 долларов за тысячу кубометров, что в два раза меньше, чем было в октябре.

В то же время стороны договорились провести в 2022 году аудит долга за газ, накопленного компанией "Молдовагаз". В "Газпроме" его оценили в 709 млн долларов.

Президент Молдавии Майя Санду в интервью газете "Коммерсант" выразила удовлетворение заключением соглашения. "Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", - заявила она.

Стоит отметить, что в 2020 году цены на газ для Молдавии были привязаны к стоимости нефти и мазута. По итогам прошлого года тысяча кубометров газа обходилась Кишиневу в 149 долларов. Но Молдавия настояла на пересмотре условий договора на 2021 год и привязке газовых цен к биржевым котировкам, тогда они находились на минимуме. Сейчас ситуация в корне изменилась, котировки превышали в октябре 1950 долларов за тысячу кубометров, правда, в последние дни они опустились до 800 долларов.