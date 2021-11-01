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01.11.2021 15:27
Рубрика: Экономика

Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего

Текст: Нина Егоршева, Марина Трубилина
Насколько вырастет квартплата в следующем году, определил кабмин. Распоряжением правительства установлены предельные индексы подорожания коммунальных услуг на 2022 год.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Тарифы на коммунальные услуги, как обычно, изменятся с середины года. Сильнее всего подорожает коммуналка в Чечне - на 6,5%. На втором месте - Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9%. В Марий Эл коммунальные платежи поднимутся на 3,2%, на Чукотке на 3,3%. Целый ряд регионов планирует увеличить тарифы в среднем на 3,4%. Среди них - Республика Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Тюменская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ульяновская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7 - 5,4%.

В прошлом году самые высокие предельные индексы были установлены опять же для Чечни (6,5%), Крыма и Севастополя (6,2%), а также Новгородской области (6,4%). Минимальное повышение было в Мурманской области (3,2%).

Стоит учитывать, что это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам. Это значит, что один тариф может подрасти существеннее, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.

Предельными индексами ограничивается рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. При этом некоторые другие платежи, которые жители традиционно относят к квартплате, не ограничиваются предельными индексами и не привязаны к единой дате изменения тарифов. Как уточняли ранее в НП "ЖКХ-Контроль", не привязано к июлю повышение взносов на капремонт (это решают региональные власти), платы за содержание и ремонт жилья, за домофон, телевидение или радиоточку.

Различия в индексах роста по регионам связаны с инвестиционными программами субъектов естественных монополий, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Индексы формируются с участием территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, которые оценивают обоснованность операционнных трат (по закупке топлива, амортизации оборудования, зарплат работников) и инвестиционных (замена сетей, модернизация производства). "Вместе с тем существующая с 2014 года система "предельников" не решает системных проблем как для потребителей, так и для ресурсоснабжающих организаций, - отмечает эксперт. - С одной стороны, тарифы ЖКХ растут независимо от улучшения качества коммунальных услуг. С другой стороны, тарифы не дотягивают до экономически обоснованных, и предприятия сферы ЖКХ не могут преодолеть ветшание сетей, преодолеть кадровый голод, привлечь частные инвестиции. Для решения этих проблем нужно внедрение системы эталонов на операционные расходы и пересмотр адресной социальной помощи малоимущим гражданам".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Москвичи могут меньше платить за услуги ЖКХ

Примерно на том же уровне, около 3-6%, индексация происходила и в предыдущие годы, говорит зампредседателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. "Другое дело, что сама идея применения индексов при расчете изменения платы за коммунальные услуги несколько устарела. Это наследие советской системы, не учитывающее реальные потребности ресурсоснабжающих организаций. Берутся некие усредненные цифры в районе нижней планки инфляции, при которых не учитывается реальная нуждаемость граждан в помощи, ни изношенность коммуникаций, необходимость их модернизации", - отмечает он. В проекте стратегии ЖКХ до 2030 года Минстроя регулирование тарифов без огульного безадресного уменьшения - то есть с учетом необходимости выполнения планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры и в связке с этим вопрос об усилении адресной поддержки россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг, говорит эксперт. "Это тот подход, который приветствуют в отрасли. Социально незащищенные группы населения должны платить по таким же тарифам, как и все остальные - исходя из его полной стоимости, но низкодоходные семьи должны получать адресные бюджетные субсидии", - говорит Гордеев.

В регионах Экономика ЖКХ Правительство Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СКФО Чеченская Республика УрФО Свердловская область Регулирование тарифов в ЖКХ

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