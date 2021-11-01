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Текст:   Марина Трубилина 
12:28 01.11.2021

Названы регионы, где можно быстрее всего накопить на покупку дома

Фото: Артур Лебедев/ТАСС Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Быстрее всего накопить на покупку дома могут жители Кемеровской и Магаданской областей. К таким выводам пришли эксперты портала "Мир квартир", сравнив стоимость коттеджей и средние зарплаты в разных регионах.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Для расчетов эксперты предположили, что на покупку дома откладывается зарплата одного члена семьи, а доходы второго расходуются на бытовые нужды.

Проще всего купить дом жителям Кемеровской и Магаданской областей. Им потребуется копить всего 3,7 года. Чуть дольше - от 4 до 5 лет - должны откладывать на покупку жители Еврейской АО, Республики Коми, Курганской и Архангельской областей. В среднем 5-6 лет понадобится собирать средства тем, кто живет в Ханты-Мансийском АО, Амурской области, Ненецком АО, Забайкальском и Камчатском краях.

Регионы попадают в лидеры списка по разным причинам. Курганская, Кемеровская области и Еврейская АО оказались в топе из-за низких цен на недвижимость. Здесь собственный дом можно приобрести всего за ч 1,8 млн, 2,08 млн и 2,4 млн рублей соответственно, объясняет гендиректор портала Павел Луценко. На других территориях дома дороже, но выше и доходы населения. Например, в Магаданской области, ХМАО и Ненецком АО.

На другом конце списка - Севастополь. Местным жителям придется копить на собственный дом почти 26 лет. Больше двух десятков лет понадобится собирать средства населению Краснодарского края, Чечни, Калининградской области, Дагестана и Санкт-Петербурга. Чуть меньше времени потребуется при покупке дома в Ингушетии и Москве (19,9 и 17,9 года).

В курортных регионах цены на индивидуальные дома заметно выросли с начала года. В Севастополе рост составил 16,3%, в Краснодарском крае 26,4%, в Калининградской области - 22,6%. Зарплаты же там остались ниже средних по РФ. Похожая ситуация в столичных регионах (Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Зарплаты здесь высокие, но и стоимость домов очень высокая, отмечает Луценко.

Среднестатистическому россиянину, независимо от региона, удастся накопить на покупку дома ровно за 8 лет. Об этом говорит соотношение средней цены дома (5 046 850 рублей) и средней зарплаты в 52 355 рублей в месяц.

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