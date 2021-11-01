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Текст:   Марина Трубилина 
19:55 01.11.2021

Новый ГОСТ спасет детей от падения из окон

Уберечь детей от падения из окон призван новый ГОСТ на окна и балконы, вступивший в силу с 1 ноября.

В стандарте, в частности, появился новый раздел "Требования к безопасной эксплуатации и обслуживанию" окон, сообщает пресс-служба Росстандарта. Определены требования по обеспечению безопасности при разрушении стекла, при мытье окон, меры по профилактике выпадения детей. Ежегодно несколько сотен детей падают из окон, отмечают в Росстандарте. В новом стандарте оговаривается применение не только детских замков безопасности различных конфигураций, но и специальной запорной фурнитуры и блокираторов, устройство не открывающейся нижней части остекление, различные варианты открывания оконных створок, в том числе параллельно-выдвижное или наклонно-выдвижное.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Новый ГОСТ объединил и актуализировал стандарты, требования которых не обновлялись 20-40 лет, говорит главный архитектор Проектного института №2 Виталий Волохин. За это время рынок сильно изменился, появились новые материалы и технологии. Ключевые изменения связаны с вопросами безопасности эксплуатации. Так, в частности, появились требования, которые регламентируют размеры и количество не открывающихся створок в окне, которые бы позволили, не боясь за собственную жизнь, открыть и помыть окна. Внесены уточнения в высоту подоконников - 0,8 м считается безопасной. Появилось описание защитного ограждения для случаев, когда высота подоконника ниже. Добавлены требования по применению дополнительной фурнитуры - например, блокирующих замков.

Новые стандарты должны повысить привлекательность квартир бизнес-класса с французскими балконами (балконы с очень маленькой балконной площадкой или вообще без нее) или панорамным остеклением, считает директор управления по качеству проектирования и техническим решениям компании "Главстрой" Гарий Бец: "Когда речь идет о таких квартирах, потенциальные покупатели очень часто задают вопрос о том, насколько это безопасно. Особенно для семей с детьми или пожилыми людьми". Предусмотрена дополнительная защита балконов и окон первых и последних этажей, это снимет долю предубеждений покупателей к таким квартирам. "Новые нормы станут обязательными для жилых комплексов, которые будут получать разрешение на строительство с 1 ноября. Но и те новостройки, которые уже получили разрешение на строительство, будут внедрять новые стандарты, чтобы повысить конкурентоспособность своих проектов и привлечь покупателей", - считает эксперт.

Важно, что в стандарте учитываются ситуации, когда окно разбивается или разрушается оконный блок, считает заместитель гендиректора компании "Унистрой" Искандер Юсупов. Застройщики будут использовать конструкции, которые позволят сделать это максимально безопасно и без риска для здоровья. Возможно, стекла будут просто оставаться на пленке, не разбиваясь вдребезги, как это было раньше. Дополнительные опции и фишки могут создать риск удорожания продукта, повышения его себестоимости, добавляет он. Скорее всего, новый ГОСТ приведет к некоторому удорожанию самих окон, стекол и комплектующих, отмечает Бец. Но новые опции и повысят привлекательность новостроек по сравнению со вторичным рынком. Приведет ли это к удорожанию самих квартир или же застройщики станут вкладывать средства из собственной маржи - зависит от рынка, от соотношения спроса и предложения, считает Бец.

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