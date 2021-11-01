Новый корпус НИИ скорой помощи им. Склифосовского войдет в строй в 2022 году

В пяти стационарах столицы возводятся новые скоропомощные корпуса. Площадки под них выбраны так, чтобы экстренных пациентов из любого района Москвы можно было доставить в считаные минуты. Ход строительства такого корпуса в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что работа на этой стройке не прекращается и в течение нерабочих дней, объявленных в стране из-за роста заболеваемости COVID-19.

В строящемся семиэтажном здании смогут принимать в день до 200 пациентов, нуждающихся в экстренной помощи. Здесь им обеспечат все необходимое, начиная от диагностики, оперативного вмешательства и до реанимации.

Приемное отделение на первом этаже будет работать по принципу "триаж". Пациентов красной категории прямо из машины "скорой помощи" направят на экстренную диагностику либо в операционную. Из желтой и зеленой категорий окажут помощи по принципу "врач - к пациенту". Это значит, что после максимально быстрого оформления в приемном отделении пациента положат на койку, где и будут выполнены все дальнейшие осмотры и процедуры. Здесь, на месте, будет проведена комплексная диагностика. Сократит время транспортировки пациентов внутри здания то, что диагностический блок (КТ и рентген-кабинет, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики), кабинеты эндоскопии и врачей-специалистов, малая операционная, перевязочная и гипсовая также предусмотрены по соседству с приемным отделением.

На втором этаже корпуса разместятся смотровые кардиологии и неврологии, кабинеты МРТ и КТ, ангиографическая операционная с возможностью проводить минимально травматичные вмешательства, в том числе при инфарктах и инсультах. На третьем этаже - палатно-диагностическое отделение и кабинет УЗИ, на четвертом - отделение реанимации и интенсивной терапии, на пятом - шесть операционных. На крыше здания оборудуют вертолетную площадку, что сократит сроки доставки экстренных пациентов.

Как отметил мэр, строительная готовность объекта составляет 40%. Завершены работы по устройству монолитного каркаса здания и монтажу.

В новом корпусе будут принимать в день до 200 пациентов

Ведется устройство входных групп, кровли, внутренних стен и перегородок. Ввести в строй новый корпус Склифа, сказал Сергей Собянин, планируется в будущем году.