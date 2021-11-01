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01.11.2021 12:50
Рубрика: Культура

О российской гастрономической традиции снимут документальный сериал

Текст: Сусанна Альперина

Документальный сериал "Русская гастрономическая революция" появится в нашей стране. Шоу состоит из девяти серий, сюжет охватывает более 30 лет становления в России самостоятельной гастрономической традиции - с конца 80-x и до наших дней. Готовят проект студия Metrafilms совместно с онлайн-сервисом "Амедиатека" при участии Алексея Зимина и Мити Борисова. Сериал выйдет в "Амедиатеке" в 2022 году.

Фото: iStock
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В релизе, присланном в "РГ", говорится о том, что эксперты и легенды российского ресторанного шоу-бизнеса вместе с создателями сериала расскажут о нелегком пути, который прошли российские рестораторы - от продажи еды через аферистов, выдающих себя за легендарных итальянских шефов в 90-е, до собственных мишленовских звезд и масштабной экспансии на международный рынок в сегодняшние дни.

В сериале появятся Алексей Зимин - один из самых известных российских шеф-поваров, автор кулинарных книг, ведущий гастрономических шоу, бывший главный редактор журналов Gourmet и "Афиша. Еда", Митя Борисов - ресторатор, трендсеттер социальной жизни Москвы в 90-е, "нулевые" и в наши дни, а также Максим Семеляк (музыкальный журналист, критик, писатель), Ольга Ципенюк (журналист, сценарист, бывший креативный директор ИД "Коммерсантъ"), Муся Тотибадзе и Антон Лапенко.

"Для меня эта история очень личная, я занимаюсь едой 25 лет - больше половины жизни. И вместе с тем - это история моей страны. Еда - явление одновременно социальное, политическое, культурное, экономическое. Та часть перистальтики, через которую общество осознает себя довольно интимным и подробным образом", - говорит Алексей Зимин.

"За всю жизнь как-то незаметно поучаствовал в десятках ресторанных проектов в нескольких странах. Вспоминая путь русской гастрономии, я вдруг обнаружил: какой год или проект ни вспомни - готовый сценарий. Наш документальный сериал - конспект, пунктир, первая попытка осознать невиданный доселе в истории человечества случай: гастрономическую революцию", - рассказывает Митя Борисов

Режиссером сериала "Русская гастрономическая революция" станет Нина Гусева - выпускница Школы документального кино Марины Разбежкиной, автор документальных фильмов "Роза"(2019) и "Дело"(2021), а также музыкальных клипов певицы Муси Тотибадзе.

"Одна из немногих свобод, которую мы не потеряли за последние 30 лет, а даже приумножили и укрепили - это свобода поесть. Мне кажется очень интересным проанализировать взаимоотношения русского человека с едой. Повествование будет построено вокруг главных участников, создателей наших застолий, и свидетелей гастрономического бума последних тридцати лет", - приводятся в релизе слова Нины Гусевой.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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