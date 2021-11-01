Обзор AirPods 3: Достойная эволюция беспроводных наушников Apple

AirPods 3 поступили в продажу на прошлой неделе по цене 16 490 рублей. "РГ" протестировала наушники и готова поделиться своими впечатлениями.

В первую очередь, перед тем как открыть вашу коробочку с AirPods рекомендуем обновить программное обеспечение на iPhone до версии iOS 15.1. Это нужно, чтобы новые "уши" подключились к iPhone без зажатия клавиши, через анимацию в меню. Работает это так: вы раскрываете коробку с AirPods 3 и iPhone автоматически видит новые наушники. После нажатия клавиши "Подключить" сопряжение произойдет автоматически.

Комплектация по сравнению с AirPods 2 не поменялась, разве что кабель Lightning USB-A сменил кабель Lightning USB C. По форме кейса AirPods 3 напоминают AirPods Pro, но при этом сам чехол намного компактнее.

Что касается эргономики, то c ней у AirPods 3 полный порядок. Новинка очень хорошо сидит в ушах и никуда из них не выпадает, даже если мотать головой из стороны в сторону в такт музыке. По ощущениям, AirPods 3 сидят в ушах приятнее, чем AirPods 2 или даже AirPods Pro - в компании поработали над эргономикой и это действительно чувствуется.

Система переключения треков в AirPods 3 как у AirPods Pro. Если вы привыкли переключать музыку постукиванием, то придётся переучиваться. Работает она следующим образом - если два раза придавить дужку пальцами, запускается музыка. Три раза - следующая песня, один раз - пауза. Разумеется, после "тапов" сначала будет непривычно, но со временем про старую систему полностью забываешь.

Со звуком у AirPods 3 полный порядок. Попробовали наушники на треке "Не время умирать" Билли Айлиш, и на фолк-роке из компьютерной игры "Ведьмак 3: Дикая Охота", приправили группой Metallica и закончили классической музыкой. Все выбранные композиции звучали очень чисто, никаких претензий к звучанию не было.

Наушники отлично подойдут и тем, кто регулярно участвует в аудио и видеоконференциях. В течение дня автор этих строк поучаствовал в двух рабочих аудиоконференциях. И там, и там собеседники слышали прекрасно.

Порадовало наличие пространственного аудио. Напомним, что эта функция отслеживает местоположение головы и создает эффект объемного звука при просмотре фильма - ранее она была только в AirPods Pro или AirPods Max.

Кроме того, кейс теперь защищен от воды по стандарту iPX4. Разумеется, купать при этом его не стоит и плавать с ним тоже, но вот если вы попадете под дождь или уроните его в воду, ничего с ним произойти не должно.

Резюме: у Apple получились отличные наушники, которые совершенно точно найдут своего покупателя. Если у вас AirPods второго или первого поколения - берите смело, вы точно не пожалеете. А вот если у вас AirPods Pro, то менять их на "трешку" вряд ли стоит - все-таки в первых есть функция активного шумоподавления.