Первый за 590 дней регулярный авиарейс прибыл в Сидней из США

В аэропорту австралийского Сиднея приземлился самолет из Лос-Анджелеса. Это первый за 590 дней регулярный международный пассажирский рейс, сообщает ТАСС.

"Рейс QF12 прибыл 1 ноября в 6 утра по местному времени. Пассажирам не нужно отправляться в карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения", - подчеркивается в пресс-релизе австралийской авиакомпании Qantas. Все купившие билеты на этот рейс были полностью вакцинированы от COVID-19.

Гендиректор Qantas Group Алан Джойс отметил, что самолеты авиакомпании "поднялись в воздух раньше, чем планировалось, благодаря активному участию австралийцев в национальной программе вакцинации".

Напомним, границы Австралии были закрыты 24 марта 2020 года.