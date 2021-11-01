Новости

Байден попытался оправдать рекордное падение своего рейтинга 06:41
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды 06:10
Известный наркобарон Альберто Мартинес убит в Нью-Йорке 05:58
В Бразилии ликвидированы 25 членов криминальной банды 05:40
Первый за 590 дней регулярный авиарейс прибыл в Сидней из США 05:30
В Приморье спрогнозировали рост количества случаев COVID-19 04:53
Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов 04:52
На Ленинградском проспекте в Москве насмерть сбили водителя "Форда" 04:02
Врач Людмила Лапа назвала главную ошибку при лечении COVID-19 03:55
Макрон обвинил премьер-министра Австралии в неискренности 03:25
Стала известна причина столкновения поездов на юге Англии 02:55
Бельгия ввела QR-коды из-за резкого ухудшения эпидситуации в стране 02:41
В Италии умер придумавший тирамису ресторатор 01:56
В Киеве из-за COVID-19 введены строгие ограничения 01:27
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом 01:04
Военная миссия связи и информбюро НАТО прекратили работу в Москве 00:45
В РАН сообщили о завершении слабой магнитной бури на Земле 00:30
В Москве священник защитил прихожан храма с помощью пистолета 00:20
В Англии 13 человек пострадали в столкновении поездов 31.10.2021
Задержан шеф-повар египетского отеля, где отравились российские туристы 31.10.2021
Лавров назвал полезной беседу с Байденом на саммите G20 в Риме 31.10.2021
NYT: Белый дом передал Кремлю данные нескольких киберпреступников 31.10.2021
Маск заявил о готовности продать акции Tesla для спасения голодающих 31.10.2021
Хорват Марин Чилич во второй раз выиграл теннисный турнир в Петербурге 31.10.2021
Количество пострадавших в токийском метро увеличилось до 17 31.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 05:30
Рубрика: В мире

Первый за 590 дней регулярный авиарейс прибыл в Сидней из США

В аэропорту австралийского Сиднея приземлился самолет из Лос-Анджелеса. Это первый за 590 дней регулярный международный пассажирский рейс, сообщает ТАСС.

Фото: AP Photo
Qantas выполнила самый длительный авиарейс из Аргентины в Австралию

"Рейс QF12 прибыл 1 ноября в 6 утра по местному времени. Пассажирам не нужно отправляться в карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения", - подчеркивается в пресс-релизе австралийской авиакомпании Qantas. Все купившие билеты на этот рейс были полностью вакцинированы от COVID-19.

Гендиректор Qantas Group Алан Джойс отметил, что самолеты авиакомпании "поднялись в воздух раньше, чем планировалось, благодаря активному участию австралийцев в национальной программе вакцинации".

Напомним, границы Австралии были закрыты 24 марта 2020 года.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров назвал полезной беседу с Байденом на саммите G20 в Риме
Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды
Врач Людмила Лапа назвала главную ошибку при лечении COVID-19
В РАН сообщили о завершении слабой магнитной бури на Земле
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове