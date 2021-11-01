Песков назвал активным участие России в саммите G20

Россия приняла самое активное участие в мероприятиях "двадцатки" в минувшие выходные 30-31 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление главы США Джо Байдена, который критически отозвался об отношении России и Китая к климатическим обязательствам.

"Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе "двадцатки"", - оценил Песков. Он напомнил, что было два очень содержательных выступления Владимира Путина, хотя и в формате видеоконференции. При этом еще до саммита Москва обозначила целевые ориентиры по достижению углеродной нейтральности.

Россия опережает многие другие государства по переходу на низкоуглеродные способы генерации и производства, напомнил Песков.