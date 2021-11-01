Песков оценил ситуацию с коронавирусом в нерабочие дни

Ситуация с коронавирусом легче не становится, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, ситуация непростая, койки заполнены во многом в значительной степени", - сказал Песков. "Пока в эти дни ситуация легче не становится", - оценил он​​​.

"Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство", - продолжил пресс-секретарь президента. "Это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка", - добавил он.