Песков: Ответственность губернаторов возросла в условиях пандемии

Несмотря на то, что результаты борьбы с коронавирусом формально не учитываются при оценке эффективности работы глав регионов, на них лежит большая ответственность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это важное значение имеет для всей страны, естественно, какие-то критерии оценки как-то не формализованы, но, конечно же, в этих непростых, кризисных пандемических условиях возрастает ответственность каждого главы региона", - сказал Песков, отвечая на брифинге на вопрос о том, выступает ли для Кремля качество борьбы с коронавирусом в том или ином регионе важным критерием эффективности работы губернаторов.

Он также напомнил, что у каждого губернатора есть особые полномочия для борьбы с распространением COVID-19. "Главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения фактически санитарной безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции", - добавил представитель Кремля.