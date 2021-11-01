Песков: РФ и США считают необходимым продолжать контакты по кибербезопасности

Россия и США понимают необходимость продолжения контактов на высшем уровне, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это важно для двусторонних отношений и диалога по международной проблематике, подчеркнул он.

"Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии", - отметил Песков (цитата по ТАСС).

По его словам, в Москве рассчитывают на продолжение контактов с Вашингтоном в сфере кибербезопасности. Он напомнил, что в развитие встречи лидеров в Женеве уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности. Все они проводились в закрытом режиме. "Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достичь в Москве и Вашингтоне. Надеемся, что эти контакты будут продолжаться", - сказал Песков.