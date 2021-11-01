Песков: "Спутник лайт" можно использовать для вакцинации и ревакцинации

Российскую вакцину "Спутник лайт" можно использовать и для вакцинации от коронавируса, и для ревакцинации. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины", - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что и у "Спутника V", и у "Спутника лайт" разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства.