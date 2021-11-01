Почему страны G20 не решились на радикальные реформы в энергетике

Никаких радикальных решений о реформировании мировой энергетики на прошедшем 30-31 октября в Риме саммите стран G20 принято не было. Многие ожидали, что лидеры ведущих экономических держав хотя бы согласуют планы по отказу от угольной генерации, но и этого не произошло. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча не оправдала его надежд.

Нельзя сказать, что римская встреча была совсем бесполезна с точки зрения климатической повестки. Участники договорились принять все максимально возможные меры для ограничения глобального потепления 1,5 градусами. Ранее эта цель была только желаемым, а не обязательным результатом. Также страны обозначили приблизительные сроки для достижения нулевых выбросов углерода в атмосферу - к середине века. В большинстве стран ЕС рассчитывают добиться углеродной нейтральности к 2050 году, в России и Китае - к 2060 году. В США и Индии пока не приняли решение по этому вопросу.

Была принята декларация об отказе с этого года от финансирования строительства новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по снижению выбросов парниковых газов. Но это совсем не та мера в отношении угольной генерации, которая ожидалась экоактивистами. Даже более радикальное решение немного ранее принял углезависимый Китай, который отказался от любого участия в проектах строительства угольных электростанций за пределами страны.

Этот саммит G20 задумывался как триумфальное шествие ценностей климатической повестки, продолжить которое должна была климатическая конференция в Глазго, но энергетический кризис спутал все карты, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Еще некоторое время назад казалось, что по углю в Риме точно буду приняты какие-то резкие решения вплоть до его полного запрета, но их не последовало. Заявления были, например, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, но они звучали весьма странно на фоне того, что правительство страны субсидирует возобновление работы оставшихся угольных станций, отмечает эксперт.

К этому можно добавить, что в Англии сейчас обсуждается открытие новой угольной шахты в графстве Камбрия. Причем, несмотря на активное противодействие "зеленых", экономическая рентабельность и положительное влияние на рынок труда нового рудника не вызывает сомнений даже у противников проекта.

По мнению Симонова, ярким показателем того, что энергокризис спутал все планы сторонникам скорейшего энергоперехода, стало выступление президента США Джо Байдена. Его речь была очень аккуратна, он выступил за сбалансированный подход в отказе от ископаемых источников энергии. А это фактически то, к чему все время призывает наша страна.

Энергетический кризис в Европе и Азии наглядно показал, что отказ от какого-либо ресурса, равно как и какие-то резкие действия по сокращению вредных выбросов могут быть опасны, считает вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его мнению, активное сокращение угледобычи и генерации ТЭЦ на угле стало одной из причин того перекоса в потреблении и производстве энергии, которые привели к кризису. То же самое - в Китае, который нацелился на снижение потребления угля в угоду задачам по сокращению выбросов и при этом столкнулся с нехваткой сырья, веерными отключениями промышленных предприятий и бытовых потребителей.

В итоге на прошедшем саммите G20 были закреплены основные цели климатической повестки, но без конкретики, как они будут достигаться. Что и понятно, сейчас любой запрет, например, того же угля может привести к катастрофическим последствиям. Потребители могут остаться не только с очень дорогой энергией, но вовсе без нее.

Европейские страны, конечно, не признают свои ошибки, но будут теперь принимать решения более осторожно, считает Симонов. Ставка на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не сработала. Снижение силы ветра в Северном море в среднем всего на 15% уже оказалось критическим, например, для такой страны, как Великобритания.

По мнению Сигала, сокращение потребления угля в ЕС продолжится, но будет проводиться по факту. Вместо него начнет расти потребление газа, который становится главным сырьем в условиях энергоперехода. И прежде чем перейти к увеличению доли ВИЭ в электрогенерации, потребуется создание стратегических запасов ископаемого топлива, что снизит угрозу возникновения нового энергетического кризиса.