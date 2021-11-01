Политехнический музей предлагает поиграть в ролевые игры на "Ночь искусств"

4 ноября Политехнический музей устроит необычную игру под интригующим названием "Чертеж для воскрешения". Подробности у организаторов узнал корреспондент "РГ".

Как оказалось, игра станет составной частью выставки-исследования "Горизонт ожидания", проходящего на территории открытого фондохранилища музея. Автор и куратор проекта - Ася Володина.

По сценарию игры, каждый гость окажется в фантастическом будущем, где технический прогресс так далеко ушел, что позволяет вернуть к жизни любого умершего человека. Участники сами создадут героев игры, а их действия и поступки определят сюжет и события. Именно они станут соавторами историй, которые будут созданы в эту ночь.

В праздничную ночь состоится четыре сеанса игры. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.

Адрес музейной площадки: Технополис "Москва", Волгоградский проспект, д.42, стр. 5, проходная 3.

Начало сеансов: в 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.