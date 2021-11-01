Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано

Несмотря на снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, говорить о стабилизации эпидемиологического процесса пока что рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Предыдущая неделя показала максимальное количество новых регистраций инфекции - 274 619. Темп прироста составил 8,7%.

Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах Российской Федерации - от 2% и выше, стабилизация - в пяти, сообщила главный санитарный врач страны. В Калмыкии и Карелии зафиксировано снижение заболеваемости, на 5 и 17,5% соответственно.