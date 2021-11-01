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01.11.2021 21:05
Рубрика: Экономика

Поставки российского газа в ряд стран приостановлены из-за аварии в Болгарии

Текст: Александр Гацак (София)

Из-за взрыва на болгарском участке "Турецкого потока" в районе села Ветрено приостановлены поставки российского газа в Венгрию, Румынию и Сербию. Реэкспорт энергоносителя в Румынию частично восстановлен.

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Как сообщили в дочерней компании "Булгартрансгаз" государственного энергетического холдинга республики, пострадавших в районе аварии нет. Спецгруппы в настоящее время ведут восстановительные работы.

По словам исполнительного директора компании Владимира Малинова, причиной инцидента является устаревшая система газовых труб, которая последний раз инспектировалась в 2016 году.

Ситуацию прокомментировал лидер партии АБВ Румен Петков. "Местные жители утверждают, что диаметр у образовавшегося в результате аварии кратера превышает 50 метров, - подчеркнул председатель политсилы на своей странице в Facebook. - Молчание правительства очень серьезно компрометирует его способность вести политику в интересах граждан". При этом Петков напомнил о случившихся ранее двух подобных авариях на территории Болгарии.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Болгария В мире Европа Сербия В мире Европа Венгрия В мире Европа Румыния Газопровод "Турецкий поток"

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