Поставки российского газа в ряд стран приостановлены из-за аварии в Болгарии

Из-за взрыва на болгарском участке "Турецкого потока" в районе села Ветрено приостановлены поставки российского газа в Венгрию, Румынию и Сербию. Реэкспорт энергоносителя в Румынию частично восстановлен.

Как сообщили в дочерней компании "Булгартрансгаз" государственного энергетического холдинга республики, пострадавших в районе аварии нет. Спецгруппы в настоящее время ведут восстановительные работы.

По словам исполнительного директора компании Владимира Малинова, причиной инцидента является устаревшая система газовых труб, которая последний раз инспектировалась в 2016 году.

Ситуацию прокомментировал лидер партии АБВ Румен Петков. "Местные жители утверждают, что диаметр у образовавшегося в результате аварии кратера превышает 50 метров, - подчеркнул председатель политсилы на своей странице в Facebook. - Молчание правительства очень серьезно компрометирует его способность вести политику в интересах граждан". При этом Петков напомнил о случившихся ранее двух подобных авариях на территории Болгарии.