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01.11.2021 14:25
Рубрика: Власть

Правительство утвердило условия для углеродной нейтральности

Текст: Алексей Дуэль
Утвержденная правительством стратегия социально-экономического развития России с низким выбросом парниковых газов позволит стране достичь углеродной нейтральности к 2060 году при росте экономики на 3% в год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Реализация климатических проектов начнется уже со следующего года, - отметил премьер-министр Михаил Мишустин. - Предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами, а также перейти к сбору и переработке углекислого газа".

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В стратегии заложены два сценария - инерционный и целевой (интенсивный), второй считается основным. План мероприятий по реализации стратегии Минэкономразвития собирается представить весной. Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики.

"России необходимо добиться признания принципа технологической нейтральности при низкоуглеродном развитии на международном уровне, - сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. - Для нашей страны это крайне важно, потому что мы считаем низкоуглеродной атомную энергетику. Также мы считаем крайне важным добиться взаимного признания углеродных единиц, которые эмитированы в разных странах, а также чтобы был оборот этих единиц, потому что, с нашей точки зрения, это открывает наиболее эффективный путь к реализации климатической политики".

Макроэкономические условия целевого сценария предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% ежегодно), пояснили в Минэкономразвития. Вклад в устойчивый рост экономики будут вносить как опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал (3,7% ежегодно), так и стабильный рост реальных располагаемых доходов (2,5% ежегодно). При этом ожидается более умеренное, чем в инерционном сценарии, падение энергетического экспорта с 2030 года, в том числе за счет переориентации на продукцию высокого передела и реализации мер по повышению конкурентоспособности российского энергетического экспорта на внешних рынках.

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"В результате ежегодные темпы роста экономики остаются выше среднемировых до 2050 года (до 3% в год)", - подчеркивают в министерстве.

Реализация целевого сценария потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов в объеме около 1% ВВП в 2022-2030 годах и до 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах, добавляют в Минэкономразвития. Среди мероприятий по декарбонизации заявлено оказание мер поддержки в отношении внедрения, тиражирования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие зеленого финансирования, меры по сохранению и увеличению поглощающей способности лесов и иных экосистем, поддержка технологий улавливания, использования и утилизации парниковых газов.

Как результат, в рамках целевого сценария заявлен рост экономики при уменьшении выбросов парниковых газов: к 2050 году на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года, достижение углеродной нейтральности запланировано на 2060 год.

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