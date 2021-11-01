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01.11.2021 18:29
Рубрика: Культура

Премьера: "РГ" публикует отрывки из путеводителя Бориса Гребенщикова по Индии

Текст: Инга Бугулова
В ноябре в книжных магазинах появится необычный путеводитель по Индии. Во-первых, его автор знаменитый музыкант и поэт Борис Гребенщиков, а во-вторых, читателей ждут экскурсии не по привычным туристическим маршрутам, а по местам, которые позволят по-настоящему прочувствовать эту страну.
Фото: Предоставлено издательством АСТ Фото: Предоставлено издательством АСТ
Фото: Предоставлено издательством АСТ

"Я задумался о написании этой книги почти 30 лет назад, когда впервые попал в страну, которую многие называют "родиной духа", - в Индию. Тогда я еще и понятия не имел, почему каждый раз, выходя из самолета и вдыхая этот воздух, я чувствую, что после долгих странствий оказался дома", рассказывает БГ.

С разрешения издательства "Российская газета" публикует несколько отрывков из новинки.

О мифах, связанных с местами

Все истории о богах и случаях, произошедших с ними в каком-то конкретном месте, можно воспринимать как сказки, но мудрее будет относиться к ним как к символическим притчам, ключам, поразмыслив над которыми, можно прийти к лучшему пониманию или ощущению этого места.

Физика учит нас, что боги (наряду с людьми, демонами, животными и прочее) - это формы организации энергии. Поэтому мифы, связанные с тем или иным святым местом, - это совсем не детские сказочки (которые просто не могли бы сохраняться на протяжении тысячелетий), а своего рода энергетические формулы, уравнения, заключающие в себе суть, алгоритм этого места и описывающие влияние энергетики места на человека.

Варанаси - город Шивы

Главным священным городом Индии с незапамятных времен является город Варанаси. Когда Индия была колонией Англии, его называли Бенарес, а в древности он назывался Каши - "город света".

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Варанаси - самый древний живой город на Земле. Он упоминается в "Ригведе", "Махабхарате" и "Рамаяне". Когда-то он был современником Вавилона, Луксора и Ниневии. Однако от величия тех метрополисов остались только древние руины; Варанаси же жив-здоров до сих пор. Марк Твен, побывавший здесь когда-то, заметил: "Варанаси старше истории, старше традиций, старше даже легенд - а выглядит вдвое старше, чем все они вместе взятые".

Говорят, что этот город настолько наполнен духовной силой, что даже камни, валяющиеся там под ногами, считаются святыми. (...)

В "Каши-пуране" написано, что человек, который хочет попасть в Каши, избавляется от грехов трех жизней, человек, идущий в Каши, - и того больше, а уж пришедший в Каши - и говорить нечего. Просто спать в Каши равнозначно медитации и даже просто находиться там - значит уже быть на пути к просветлению.

Несколько общих советов

- Во всех священных городах строго не едят мясо, рыбу и не употребляют алкоголь. Поэтому желающему попасть туда некоторое время придется воздерживаться от употребления того и другого.

- Часто при подходе к храму приходится проходить через галерею живописных нищих, требующих лепты. Это уж как хотите.

- В индийские храмы входят без обуви. Как правило, справа от входа в здание храма стоит ларек, куда за небольшую сумму, около 10 рупий, сдают обувь на хранение. Тут же стоят лотки, в которых можно купить подношения. Покупать или нет - целиком ваше дело.

Фото: iStock
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- Часто, миновав ворота храма, вы можете увидеть брамина, по виду которого легко догадаться, что он может вас сопроводить и все рассказать. Услуги такого гида стоят сравнительно недорого - 100-200 рупий, и дело, безусловно, того стоит. Чистота английского произношения гида, впрочем, не гарантируется.

- В некоторых храмах мужчин пускают в святилища только обнаженными по пояс. Во всяком случае, к этому стоит быть готовым, а местные брамины, сами по традиции голые по пояс, охотно объяснят вам, как принято поступать в этом храме.

Справка "РГ"

Борис Борисович Гребенщиков (псевдоним - БГ) - поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок‑группы "Аквариум", один из родоначальников отечественной рок‑музыки. Это уже не первая книга легендарного автора, посвященная Индии - не так давно вышел его перевод Бхагавад-гиты, священного писания индусов. Этот труд тоже занял у музыканта много лет.

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