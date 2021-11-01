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Рубрика: Культура

Премия "Большая книга" открыла доступ к книгам финалистов

Текст: Инга Бугулова

Национальная литературная премия "Большая книга" 1 ноября открывает доступ к книгам финалистов. Познакомиться с произведениями, оценивать которые будет профессиональное жюри, а также проголосовать за своего фаворита бесплатно могут все желающие.

Фото: Флавия С. Драго. М.: МИФ, 2021
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Для того, чтобы получить доступ к книгам, номинированным на главную книжную премию страны, необходимо получить уникальный промокод на странице голосования на сайте книжного сервиса LiveLib. Здесь же можно отдать свой голос - ведь народное голосование такая же необходимая опция премии, как оценка профессионалов. Завершится оно 1 декабря, а победителя по версии читателей назовут в конце 2021 года.

Бесплатный доступ к книгам финалистов на сервисе ЛитРес будет открыт до 30 ноября.

Напомним, в этом году в список финалистов "Большой книги вошли тринадцать авторов. Среди них Наринэ Абгарян ("Симон"), Марина Степнова ("Сад"), Евгений Водолазкин ("Оправдание острова"), Алексей Поляринов ("Риф"), Леонид Юзефович ("Филэллин"), Михаил Гиголашвили ("Кока"), Юрий Буйда ("Сады Виверны") и другие.

Культура Литература Премия "Большая книга"

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