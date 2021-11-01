Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом

У пресс-секретаря президента США Джен Псаки выявили коронавирус.

"Я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам", - заявила сотрудница Белого дома. Она добивала, что сначала заразились члены ее семьи. "С того момента я была на карантине. В последний раз я видела президента 26 октября, мы сидели в масках в двух метрах друг от друга ", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Байдена.

Псаки отметила, что благодаря вакцине болезнь протекает в легкой форме, что позволяет ей работать из дома.