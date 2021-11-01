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Рубрика: В мире

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

У пресс-секретаря президента США Джен Псаки выявили коронавирус.

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"Я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам", - заявила сотрудница Белого дома. Она добивала, что сначала заразились члены ее семьи. "С того момента я была на карантине. В последний раз я видела президента 26 октября, мы сидели в масках в двух метрах друг от друга ", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Байдена.

Псаки отметила, что благодаря вакцине болезнь протекает в легкой форме, что позволяет ей работать из дома.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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