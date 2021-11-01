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01.11.2021 04:35
Рубрика: Власть

Президенты России и Финляндии провели переговоры в Москве

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на переговорах в Кремле обсудили не только двустороннее сотрудничество, но и отношения Москвы и Брюсселя. Также затрагивалась тема Украины и обсуждались вопросы безопасности на Балтике.

"Россия продолжает занимать одно из первых мест среди наиболее значимых торгово-экономических партнеров Финляндии", - констатировал Путин. "Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который она нанесла нашим отношениям в сфере экономики", - уверен российский лидер. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21 процент, продолжаются крупные проекты. И хотя туризму нанесен большой урон, возобновлено авиасообщение между двумя странами, и Путин надеется, что к концу года можно будет возобновить турпоток и по железной дороге.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин выступил на саммите "двадцатки"

В числе вопросов для обсуждения президент Финляндии предложил тему изменения климата. Владимир Путин отметил близость подходов двух стран в этой сфере. "До 2023 года Россия председательствует в Арктическом совете", - напомнил российский президент и предложил поговорить и по этой теме. "Еще нас один вопрос объединяет, - вспомнил Ниинистё. - Леса стали даже с точки зрения изменения климата еще более важным ресурсом, и, может быть, у нас как раз сегодня есть возможность обсудить вопросы, связанные с лесами".

Главы государств подробно обсудили все аспекты двустороннего сотрудничества

Разговор был конструктивный и полезный, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Главы государств подробно обсудили все аспекты двустороннего сотрудничества, речь заходила о предстоящем прекращении экспорта из России необработанного леса с 1 января 2022 года - это очень актуально для финских деревообрабатывающих предприятий. "Обсуждались различные пути взаимодействия в этой сфере", - уточнил Песков. В частности, президенты говорили о возможном расширении использования Сайменского канала. "Состоялся детальный обмен мнениями по теме отношений между Россией и ЕС с упором на сектор энергетики", - рассказал Песков. Затрагивалась тема Украины и обсуждалась в целом безопасность в районе Балтики, заключил он.

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