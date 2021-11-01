Приставы изъяли в этом году у чиновников 1,5 тысячи объектов имущества

В этом году судебные приставы обратили в доход государства почти 1,5 тысячи объектов движимого и недвижимого имущества, изъятого по судебным решениям у чиновников. Проблема столоначальников была в том, что они не смогли доказать законность происхождения своих богатств. Свежие данные о практике изъятия у чиновников подозрительного имущества сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"В текущем году в доход государства обращено 1 493 объекта "коррупционного" недвижимого и движимого имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена", - рассказал он ТАСС.

У чиновников изымались дома, квартиры, земельные участки, транспортные средства в том случае, если их стоимость превышала легальные доходы госслужащих и членов их семей за предыдущие несколько лет.