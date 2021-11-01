Приставы вновь приостановили выходы к должникам из-за пандемии

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что очередной всплеск заболеваний коронавирусной инфекцией заставил приставов в ряде регионов вновь приостановить непосредственное посещение должников. Ранее такие ограничения уже вводились, но были прекращены.

"Срок действия таких ограничений по исполнительным производствам истек 1 июля этого года, - рассказал ТАСС Дмитрий Аристов. - До конца октября текущего года выходы судебных приставов-исполнителей по месту жительства должников-граждан в целях проверки движимого имущества, наложения на указанное имущество ареста, изъятия и передачи указанного имущества осуществлялись, однако работа проводилась с учетом действующих региональных временных ограничительных мер борьбы с коронавирусом". По его словам, в настоящее время в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации выходы по адресам должников в ряде регионов вновь временно приостановлены до стабилизации ситуации.

Также он рассказал, что нарушение антиковидных норм привело к приостановке работы свыше тысячи организаций. "В 2020 году приостановлена деятельность порядка 2 тысяч организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования. В текущем году приостановлена деятельность более 1 тысячи организаций", - сообщил глава ведомства. Дмитрий Аристов уточнил, что в отношении 67 из них по состоянию на 1 октября не истек срок административного приостановления. Кроме того, в 2020 году в рамках судебных решений принудительно были госпитализированы более 300 граждан, заразившихся коронавирусом.