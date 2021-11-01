Призывники смогут заключать контракт с ФСБ РФ

Военнослужащие-срочники смогут заключать во время службы по призыву контракт с ФСБ России. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщил журналистам один из его авторов, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Поправки касаются тех граждан, кто до призыва на военную службу получил среднее профессиональное образование.

Депутат пояснил, что солдатам, накопившим опыт и добившимся успехов в своей воинской специальности, нередко предлагают в период прохождения службы заключить такого рода контракты. "Такая практика существует и успешно себя зарекомендовала как в Вооруженных силах РФ, так и в спасательных формированиях МЧС, войсках Росгвардии, а также в Службе внешней разведки и Федеральной службе охраны", - пояснил Пискарев.

Эту практику решили учесть законодатели, чтобы распространить такие нормы на службу и в ФСБ. По словам Пискарева, это "послужит ее кадровому укреплению и расширит источники пополнения органов безопасности молодыми перспективными специалистами".

Законопроект был внесен в понедельник,1 ноября, группой депутатов Госдумы во главе с Василием Пискаревым и председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым (все - "Единая Россия"), уточнили в комитете.