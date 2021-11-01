Птицей года в Новой Зеландии назвали летучую мышь

Птицей года стала летучая мышь. Такой казус произошел в Новой Зеландии.

Ежегодно в стране устраивают онлайн-опрос, выбирая птицу года, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению пернатых, многие из которых оказались под угрозой исчезновения из-за обилия хищников. Но в этом раз в число претендентов на титул была включена длиннохвостая летучая мышь Chalinolobus tuberculatus, которую тут называют пекапека-тоу-роа.

Как отметила Лаура Кеон, пресс-секретарь конкурса Forest&Bird, добавление в список летучей мыши, которая сталкивается с точно такими же угрозами, что и птицы, привлекло внимание людей. Более того, столь необычный конкурсант получил рекордное число голосов - 58 тысяч, на три тысячи обойдя ближайшего преследователя из пернатых. А это, кстати, был победитель прошлого года - какапо, толстый нелетающий попугай, обитающий только в Новой Зеландии.

Неожиданный поворот даже возмутил некоторых пользователей соцсетей. "От имени коллектива птиц мы категорически возражаем против того, чтобы летучая мышь узурпировала наш титул птицы года", - написал один из них в Facebook. "Мы сочувствуем ее статусу исчезающего вида, но летучая мышь - это не птица", - отмечают недовольные.

Стоит отметить, что конкурс привлекает много внимания в Новой Зеландии, несколько лет назад даже произошел скандал из-за фальсификации голосов в пользу одного из кандидатов.