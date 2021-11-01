Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной

В России никогда не было столько заболевших коронавирусом, заявил президент на совещании по оборонной тематике в Сочи.

"Я сегодня и председателю правительства об этом сказал, и Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения - только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было", - оценил Владимир Путин.

Для военных эпидобстановка втройне важна: ведь нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были здоровы. "От этого зависит боеготовность Вооруженных сил", - подчеркнул верховный главнокомандующий.

"Люди старших поколений болеют тяжелее", - продолжил президент. И летальность среди граждан этой возрастной группы в разы выше, чем в среднем, добавил он и попросил представителей крупных компаний обратить внимание на соблюдение мер безопасности, связанных с предотвращением распространения заболевания, на своих предприятиях.