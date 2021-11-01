Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго

Президент России Владимир Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго. При этом глава государства записал видеообращение к участникам конференции по лесу. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции", - назвал причину Песков.

"Тем не менее, в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам", - рассказал пресс-секретарь российского лидера.