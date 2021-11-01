Путин: Размещение ракет США в Европе представляет угрозу

Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ России требует совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Размещение ракет США в Европе представляет угрозу, заявил Владимир Путин, открывая серию оборонных совещаний в Сочи.

Президент России сообщил о необходимости дальше модернизировать систему ВКС страны. По его словам, от боеготовности ВКС зависит поддержание стратегического паритета с учетом того, что некоторые зарубежные коллеги стремятся его сломать. Россия будет адекватно реагировать на такие попытки, отметил Путин.