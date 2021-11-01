От тяжелого течения коронавируса и даже смерти поможет спастись вакцинация. При этом нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Об этом заявил президент в Сочи на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Он также анонсировал скорый выпуск новых лекарств от этой инфекции.

"Вакцинация - реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов", - сказал Владимир Путин. "Сейчас разрабатываются, в принципе в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет - с теми, кто занимается этим", - добавил он.

"Но все равно самый универсальный и лучший способ защитить себя - вакцинироваться, - подчеркнул президент. - И что касается всех, и в том числе и армии - своевременная ревакцинация".

Путин рассказал о беседах с коллегами из других стран, где 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом случилась вспышка. "Я лично спрашивал, что случилось. Говорят: упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Надо это иметь в виду", - заметил он. "Потому даже вот что сейчас министр (обороны Сергей Шойгу - прим. "РГ") сказал, вакцинация прошла. Нужно следить за тем, что происходит с людьми, и вовремя принимать соответствующие решения и действовать", - указал глава государства.