Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95

Разработку советских танкостроителей обозреватель Чарли Гао назвал "невероятно амбициозной". Т-95 отличался живучестью, дальностью поражения и арсеналом, намного более мощными, чем у любого предшественника.

Первый показатель достигался благодаря тому, что конструкторы поместили трех членов экипажа в отдельный отсек, оставив башню полностью необитаемой.

- Такая компоновка с тех пор была адаптирована для "Арматы", но Т-95 стал первым танком, в котором она была применена, - отмечает эксперт в материале на портале 19FortyFive.

Помимо инновационного в тот период боевого отделения на "Объекте 195" применялись системы активной защиты, "реактивная" и композитная броня. Например, комплекс "Реликт", которым сейчас оснащается российская бронетехника, изначально разрабатывался для "супертанка".

Башня Т-95 имела довольно высокий профиль, что значительно расширяло возможности наводки основного орудия. Им служила 152-мм гладкоствольная пушка 2А83 с впечатляющими характеристиками - начальная скорость снаряда, например, составляла 2 тысячи метров в секунду. Боекомплект также был унифицирован со 152-мм гаубицей, что позволяло танку стрелять всеми видами артиллерийских снарядов. Для пушки также были разработаны управляемые ракеты, позволявшие увеличить дальность действия.

В качестве дополнительного вооружения вместо традиционных пулеметов калибра 7,62-мм или 12,7-мм на Т-95 устанавливалась 30-мм пушка 2А42.

Наряду с обычными тепловизионным и оптическим прицелами, "супертанк" оснащался и радиолокационным, установленным прямо над стволом. Он мог использоваться в условиях полного отсутствия видимости, например, из-за дыма на поле боя. Кроме того, есть предположения, что Т-95 обладал значительными возможности связи в боевых условиях, чтобы уничтожать цели за пределами видимости по разведывательным данным из разных источников.

Судя по характеристикам, Т-95 кажется даже более мощным, чем Т-14 "Армата". У новейшего российского танка менее мощное основное и спаренное вооружение, меньше прицельных комплексов. Однако со времен "супертанка" технологии значительно продвинулись и, вероятнее всего, Т-14 по многим параметрам превосходит свой прообраз, - заключил Чарли Гао.