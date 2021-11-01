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Рубрика: Общество

Андрей Бочкарев: Столичные стройки готовятся отказаться от использования труда мигрантов

Текст: Любовь Проценко

Столичные стройки готовятся отказаться от использования труда мигрантов, сообщил в интервью РБК заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал, что столичные власти разрабатывают план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

Фото: СК РФ
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По оценке Бочкарева, многие мигранты за время пандемии разъехались - из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. Изменился и национальный состав рабочих - если одно время приезжали больше из Таджикистана, то сейчас в основном из Узбекистана и Киргизии.

Зато больше стало жителей Подмосковья. Изменилась и зарплата рабочих-мигрантов, они уже не готовы работать за прежние 30 тысяч рублей: "Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50-60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать".

Бочкарев заявил, что поставил задачу разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах Москвы. "Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое - технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше - механизация процесса. Я работал в США, Великобритании, Швеции и т.д. Конкретный пример - компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек, швед. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример - оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену", - считает Бочкарев. По его словам, на ряде объектов уже идет эксперимент.

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