Бирюков: 400 праздничных плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства

Как украсят столицу ко Дню народного единства, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установят 400 праздничных тематических плакатов", - отметил он.

По словам Бирюкова, фасады зданий Государственной Думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсят панно и флаги в цветах триколора. На зданиях, мостах включат праздничную архитектурно-художественную подсветку.

Поздравительные видеоролики будут транслировать на медиафасадах домов № 8 и № 28 на улице Новый Арбат и Центрального телеграфа.