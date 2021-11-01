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01.11.2021 16:14
Рубрика: Власть

Игорь Илларионов назначен замглавы столичной полиции

Текст: Михаил Фалалеев
Генерал-майор внутренней службы Игорь Валентинович Илларионов назначен Указом Президента Российской Федерации на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по городу Москве.
Фото: 77.мвд.рф

В пресс-службе столичного полицейского главка сообщили, что начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу Управления и территориальных подразделений своего нового заместителя.

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При этом начальник главка отметил, что "на всех этапах службы Игорь Валентинович зарекомендовал себя профессиональным, грамотным, принципиальным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом".

Справка "РГ"

Игорь Илларионов родился 11 июля 1969 года в Московской области. После срочной службы в Вооруженных силах СССР в 1990 году поступил на службу в органы внутренних дел на должность милиционера патрульно-постовой службы. Затем служил на различных оперативных и руководящих должностях в уголовном розыске и управлении по борьбе с организованной преступностью Главного управления внутренних дел Московской области. С 2013 года - заместитель начальника управления Главного управления собственной безопасности МВД России, а с 2016 года был назначен на должность начальника Управления МВД России по Калининградской области. Награжден Орденом Почета.

Фото: 77.мвд.рф
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